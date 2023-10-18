Россияне оценили ситуацию с защитой прав детей в стране ВЦИОМ: 74% опрошенных считают, что права детей в России защищены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 70% граждан России считают, что права детей в стране защищены, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного опроса. Треть респондентов полагают, что дополнительных действий от властей в данной сфере не требуется.

Как показал опрос, большая часть россиян считают, что в нашей стране права детей защищены — 74% (в том числе 19% абсолютно в этом уверены, а 55% отмечают, что права в основном защищены). Обратного мнения придерживаются 16% опрошенных, — говорится в сообщении центра.

При этом 41% респондентов заявил, что необходимо улучшать законы и усиливать работу в сфере защиты прав детей. Еще 29% отметили, что ничего менять не нужно, 16% опрошенных считают, что в данной сфере и так много как законов, а у правоохранительных органов достаточно полномочий.

О случаях нарушения прав детей в своем населенном пункте за последний год слышали 28%, из них 7% — часто. В то же время 69% заявили, что лично о подобных случаях не слышали.

По мнению 85% респондентов, школа должна принимать активное участие в процессе обучения детей своим правам и способам их защиты. Из них 42% убеждены, что это нужно делать в обязательном порядке, а 43% — в добровольном. Еще 10% считают, что такие задачи не должны входить в обязанности школы.

Опрос проводился 15 октября. В нем приняли участие свыше 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет не более 2,5%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 39% россиянок в возрасте от 18 до 45 лет не намерены рожать ребенка в ближайшие пять лет из-за материального положения, а 38% — по причине нестабильности и негативной политической ситуации в стране. Еще 36% респонденток сослались на свой возраст, а 18% — на ограничения, связанные со здоровьем.