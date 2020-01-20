https://static.news.ru/photo/b707467a-3b31-11ea-b382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Россияне рассказали, что думают о своей работе в новогодние праздники. 52% населения работали в первые дни нового года.

Они считают, что эффективность их труда в праздничный период была низкой. Но больше половины россиян спокойно относятся к выходу на работу в праздничные дни, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Люди называют необходимость выхода на работу в новогодние каникулы приемлемой, но при этом 58% не считают её эффективной. Проводившие опрос специалисты отмечают, что заставить работать людей в праздники можно только с его письменного согласия и платить за это надо двойную плату.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число безработных с 18 по 25 декабря 2019 года увеличилось на 1,5% и составляет 684,16 тысячи человек, рассказали представители Минтруда РФ. Негативные тенденции отмечаются в 74 регионах страны.