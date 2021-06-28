Россияне оценили работу Госдумы

Удовлетворительно деятельность Госдумы России оценили 40% россиян. Ещё 29% считают, что депутаты этого созыва работали лучше предшественников, сказано в исследовании Института развития правового общества и Международного центра развития молодёжных инициатив «Поколение Права».

Положительным сдвигом россияне считают то, что нынешние парламентарии открыты для общения и активно коммуницируют с электоратом через соцсети и по телевидению.

Открытость Госдумы, повышение дисциплины среди депутатов, рост активности и влиятельности нижней палаты большинство граждан оценивают положительно, — отметила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Она уверена, что это можно считать показателем запроса граждан на сильный парламент в России. 87% опрошенных назвали позитивными изменениями повышенную продуктивность депутатов и разбор законодательных завалов.

В опросе, проведённом 14–17 июня, приняли участие 2460 пользователей социальных сетей. Также был проведён экспертный опрос с участием 59 политологов, политтехнологов, социологов, политических консультантов.

Ранее стало известно, что 65,9% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, одобряют его работу на посту президента 61,1%. При этом главе правительства Михаилу Мишустину доверяет 49% граждан. Однако его работу на посту премьер-министра оценивают положительно гораздо меньше россиян — 40,7%.