Россияне облюбовали туры в Европу Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян: в России вырос спрос туров в Европу

Спрос на туры в Европу среди россиян вырос на 150% по сравнению с прошлым годом, заявил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» России, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, которые приводит URA.RU, это связано с тем, что авиабилеты из РФ в Европу подешевели практически в два раза.

Мкртчян отметил, что весной 2023 года билеты в Европу стоили порядка 100-120 тысяч рублей с долгими пересадками. А сейчас можно полететь в большинство европейских городов из России через Ереван и Тбилиси за 40-50 тысяч рублей туда-обратно.

И это людей привлекает. Люди массово пошли открывать визы. Естественно выросли потоки, очереди в визовые центры. Но здесь надо смотреть, какие это страны. Хуже принимает Франция, Италия. Получше Греция. Испания где-то между ними находится, — объяснил Мкртчян.

Ранее стало известно, что порядка 65% граждан России в текущем году планируют заняться внутренним туризмом во время отпуска. На это указывают данные опроса Координационного центра правительства РФ, в котором приняли участие более двух тысяч респондентов. При этом более половины из них хотят отправиться в путешествие на автомобиле.