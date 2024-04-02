Россияне обходят стороной торговые центры после теракта в «Крокусе» «Коммерсант»: посещаемость ТЦ в России упала на 15–20% после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посещаемость торговых центров в России снизилась на 15–20% после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «Коммерсант». В Москве этот показатель упал на 30–35%. По словам аналитиков, снижение трафика в российских ТЦ приведет к тому, что ретейлеры будут реже открывать новые магазины.

На минувшей неделе посещаемость крупных столичных торговых центров была на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в небольших объектах сохраняется прирост покупателей. По словам президента Magic Group Александра Перемятова, трагедия в «Крокус Сити Холле» существенно отбросила назад рынок торговой недвижимости и нейтрализовала позитивный эффект, накопленный за прошлый год.

Ранее сообщалось, что россиянам начали поступать звонки и сообщения от мошенников, которые выдают себя за сотрудников «Крокус Сити Холла» и просят перевести деньги на помощь пострадавшим при теракте 22 марта. При этом представители концертного зала заявили, что не занимаются сбором средств и не выходят на связь с теми, кого затронула трагедия. Граждан также призвали не подписываться на сторонние фейковые сообщества в социальных сетях.