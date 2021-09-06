Россияне обеспокоились стоимостью услуг ЖКХ

Жители России выразили обеспокоенность по поводу стоимости жилищно-коммунальных услуг. Только 29% опрошенных исследовательским холдингом «Ротмир» считают их доступными.

Почти пятая часть респондентов (19%) считает стоимость ЖКХ услуг неподъёмными, ещё 52% называют их просто высокими. Только 3% россиян считают размеры платежей доступными и способны оплачивать их без каких-либо проблем. Ещё 26% респондентов также назвали коммунальные платежи доступными, однако хотели бы их уменьшения.

Больше всего о доступности в той или иной степени платежей заявили молодые респонденты 18--24 лет (43%) и жители городов с населением меньше 100 тысяч человек (34%). Однако 90% россиян с низким доходом, 88% жителей Южного федерального округа и респонденты старше 60 лет (84%) назвали стоимость услуг в той или иной степени высокой.

Ранее сообщалось, что если возникают подозрения, что при оплате жилищно-коммунальных услуг в платёжке указаны завышенные суммы, необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию. Об этом рассказала руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

Если из крана не течёт горячая вода, то плательщик имеет право на перерасчёт. Для этого необходимо составить акт и пригласить управляющую компанию. Если же организация никак не реагирует, то трое собственников квартир могут составить акт и обратиться за перерасчётом.