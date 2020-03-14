https://static.news.ru/photo/ae473d6c-65c8-11ea-a64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины наёмных работников считают свой доход несоответствующим объёму задач и профессиональным навыкам. Таковы данные опроса, проведённого среди россиян.

О несоответствии реальности желаемому заявили 57% респондентов, передаёт ТАСС со ссылкой на отчёт Райффайзенбанка. При этом доволен своей зарплатой лишь каждый четвёртый (26%) и только один человек из сотни (1%) считает, что ему переплачивают.

Как следует из результатов исследования, россиянам не хватает их доходов для комфортной жизни. Большинство людей хотели бы зарабатывать более 50 тысяч рублей в месяц, однако в реальности такие деньги получают только 23% опрошенных.

Вместе с тем, сограждане не теряют надежду: часть из них рассчитывают на рост доходов в течение года, каждый четвертый для этого намерен найти дополнительную работу. Увеличить свой достаток в 2020 году надеются 36% россиян, еще 27% не рассчитывают на это, а 37% затруднились делать прогнозы.

Если же оглядываться на предыдущий год, то 42% опрошенных признались, что их доходы не изменились. При этом 30% заверили, что их заработок вырос, а 28% посетовали на снижение доходов.

Чаще всего зарплата увеличивалась при повышении по службе. Ещё 6% стали зарабатывать больше за счёт инвестиций, а 5% открыли собственный бизнес.

Снижение доходов было связано большей частью с понижением зарплаты, об этом рассказали 47,5% респондентов. Среди других причин — смена вида деятельности (19%), увольнение (6%) и выход на пенсию (4%).

Ранее, как писал NEWS.ru, Росстат назвал сферы с самыми высокими в России зарплатами. Это финансовая отрасль и страхование, а также добыча полезных ископаемых.