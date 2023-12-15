Россияне не успели вернуться на родину из-за закрытой границы в Финляндии Mash: россияне не успели вернуться в страну через КПП «Ваалимаа» в Финляндии

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Россияне застряли в Финляндии из-за закрытых границ, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, граждане не успели пройти через контрольно-пропускной пункт «Ваалимаа», который, по сообщениям финских властей, 15 декабря должен был работать до 21:00 по московскому времени.

Днем пограничная служба страны заявляла, что не все люди успеют пересечь границу с РФ, поскольку движение в сторону России затруднено. Тем не менее ближе к вечеру пробка на выезд из Финляндии только увеличилась. Mash пишет, что сейчас через КПП никого не пропускают.

Одновременно с тем очереди образовались и на КПП «Торфяновка», расположенном в нейтральной зоне. Возле пункта собрались колонны машин, а также брошенные велосипеды. Погранслужба Юго-Восточной Финляндии объявила, что пересечение границы с РФ больше невозможно.

Накануне глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила, что власти страны решили закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Решение должно было вступить в силу 15 декабря. По информации СМИ, 14 декабря через КПП в Финляндию прибыли не менее 62 иностранных граждан, которые попросили убежища. Среди них были граждане Сомали и Сирии, уточнил новостной портал Yle.