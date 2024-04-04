Россияне не поверили словам Зеленского о готовящейся в РФ мобилизации NEWS.ru: большинство россиян не поверили словам Зеленского о мобилизации

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Россияне не поверили президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему ранее о готовящейся в РФ мобилизации 300 тысяч человек с 1 июня, следует из опроса NEWS.ru. Абсолютное большинство респондентов посчитали это заявление «лапшой на уши» (26%) или выбрали вариант ответа «поживем — увидим» (36%).

Словам украинского президента выразили доверие лишь 9% опрошенных. При этом готовых отправиться на СВО оказалось 5% респондентов. Всего же в опросе приняли участие свыше пяти тысяч человек.

Ранее Зеленский заявил, что в России с 1 июня объявят новую волну мобилизации, под которую подпадут 300 тысяч человек. При этом, по словам украинского президента, главком ВСУ Александр Сырский провел аудит и выяснил, сколько военнослужащих требуется Украине для ведения боевых действий.

В разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин ответил на заявления украинского лидера. По его словам, у ВС РФ на фронте достаточно военных, а Зеленский пытается внести панику среди населения России и настроить людей против власти. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заверил, что Россия свободно набирает добровольцев в армию и не нуждается в мобилизации.