Россияне не получили выплаты за COVID-страховки из-за условий договоров

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Ряд граждан России не получили выплат по договорам страхования от заражения COVID-19 из-за непонимания условий, указанных в полисах. Такие случаи были выявлены ЦБ РФ.

При заключении договора люди подписываются под непонятными для них условиями, не получают разъяснений, что является страховым случаем (могут быть разные варианты) и как его зафиксировать для получения выплаты. Как результат, страховые компании нередко отказывают страхователям в выплатах, ссылаясь на нюансы договора, — говорится в сообщении на сайте регулятора.

ЦБ подготовил и направил всем страховым компаниям информационное письмо, в котором порекомендовал максимально подробно и доступно разъяснить гражданам все условиях соответствующих договоров страхования, ключевые риски, условия наступления страховых случаев и другие важные нюансы.

В Банке России также сделали акцент на недопустимости навязывания потребителям COVID-полисов при заключении других договоров страхования или выдаче кредитов. Подобные действия наказываются штрафом, отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России уличил кредитные организации в оформлении двух страховок при выдаче одного кредита. При этом стоимость дополнительного страхования при досрочном погашении займа клиентам не возвращают.