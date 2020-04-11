Мурашко: россияне не до конца осознали серьёзность угрозы коронавируса

Россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции и пока что не прочувствовали полноту мер, введённых властями из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, у людей нет общего осмысления ситуации и понимания опасности происходящего. При этом предугадать скорость распространения инфекции не могут даже специалисты.
Существуют всевозможные сценарии развития ситуации. <...> Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время, — сказал Мурашко в интервью ТАСС.
Он также отметил, что сейчас наблюдается снижение числа пациентов, проходящих амбулаторное лечение, в тех случаях, когда его можно отложить.
Вместе с тем, как писал NEWS.ru, глава Минздрава призвал россиян не налегать на имбирь, лимоны и чеснок, создавая ажиотаж на ровном месте в магазинах. Всё это в условиях эпидемии коронавируса благотворно влияет на иммунитет, однако по степени эффективности не идёт ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, предупредил Мурашко.