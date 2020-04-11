Мурашко: россияне не до конца осознали серьёзность угрозы коронавируса

https://static.news.ru/photo/80bcbed6-7bca-11ea-ab3d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции и пока что не прочувствовали полноту мер, введённых властями из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, у людей нет общего осмысления ситуации и понимания опасности происходящего. При этом предугадать скорость распространения инфекции не могут даже специалисты.

Существуют всевозможные сценарии развития ситуации. <...> Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время, — сказал Мурашко в интервью ТАСС.

Он также отметил, что сейчас наблюдается снижение числа пациентов, проходящих амбулаторное лечение, в тех случаях, когда его можно отложить.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, глава Минздрава призвал россиян не налегать на имбирь, лимоны и чеснок, создавая ажиотаж на ровном месте в магазинах. Всё это в условиях эпидемии коронавируса благотворно влияет на иммунитет, однако по степени эффективности не идёт ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, предупредил Мурашко.