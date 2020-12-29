Россияне не будут отказываться от шампанского на Новый год

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Несмотря на общее уменьшение продаж алкогольной продукции на фоне снижения доходов населения из-за экономического кризиса, перед Новым годом традиционно покупают шампанское. Таким образом, граждане страны не намерены отказываться от праздничных традиций даже в сложных финансовых условиях, сообщили эксперты.

По данным Национального союза защиты прав потребителей, объём розничных продаж шампанских и тихих вин в ноябре по сравнению прошлым годом снизился на 1,4% и 2,4%. По итогам декабря продажи снова могут упасть — примерно на 5% по шампанскому и коньяку, на 4% — по вину.

Тем не менее, на продажах шампанского перед Новым годом тенденция не скажется, считает председатель организации Павел Шапкин.

Россияне перед праздником как покупали шампанское, так и будут его покупать: просто теперь кто-то предпочтёт купить его по акции или возьмёт что-то дешевле, а кто-то решит не изменять привычкам и выберет дорогой алкоголь, — цитирует эксперта РИА Новости.

Согласен с таким мнением и президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. По его убеждению, «кто пил вино — будет пить вино, но покупать станет более дешёвое».

Директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева отметила, что в торговых сетях можно найти акционные игристые вина стоимостью до 200 рублей. Они производятся экономичным методом Шарма — в больших ёмкостях. По этой категории, подчеркнула специалист, винодельни вообще не наблюдают падения продаж.

Напротив, у компаний с высокими рейтингами качества перед Новым годом отмечается дефицит игристых вин на складах, — заявила Буняева.

Ограничение в работе ресторанов и кафе, совпавшее с новогодними торжествами и отмена корпоративов на фоне пандемии коронавируса практически не повлияют на объём розничной продажи алкоголя, уверены эксперты. По словам Шапкина, предприятия общественного питания занимают в структуре розничных продаж небольшую долю — 1,5% для алкогольной продукции среднего уровня цен и до 7% для дорогих. Основной объём люди приобретали для домашних посиделок. Так будет и в этом году.

Как сообщал NEWS.ru, член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев написал письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с просьбой запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом. Он отметил, что перед Новым годом в России бурный рост продажи алкоголя. При этом многие родители вовлекают детей в субкультуру распития спиртного.