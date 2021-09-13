Россияне назвали желаемый уровень дохода

Согласно исследованию аналитического центра университета «Синергия», большинство россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50–70 тысяч рублей — такой суммы им достаточно для комфортной жизни. Об этом пишет РИА Новости.

Около 38,5% опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тысяч рублей. Такая зарплата, по их мнению, оптимальна для комфортной жизни. Еще 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в 80–100 тысяч рублей, — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что 16,8% россиян хотели бы получать ежемесячно 120–150 тысяч рублей, 11,4% назвали оптимальной зарплату в 150–200 тысяч рублей, а 9% хотели бы получать более 200 тысяч рублей.

По мнению россиян, самая большая статья расходов — продукты питания. При этом в списке затрат также оказались оплата жилья и ЖКХ, а также покупка одежды и обуви.

Ранее стало известно, что российская валюта впервые с 2016 года вошла в топ-20 популярных валют, её доля в международных расчётах составила 0,18%. Об этом свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT.