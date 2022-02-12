Россияне назвали желаемую зарплату своей второй половины

Большинство мужчин в России назвали желаемый доход своих жён на уровне 50–80 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия», передаёт РИА Новости. В то же время более 40% россиянок хотели бы, чтобы супруг зарабатывал не менее 80–110 тысяч рублей. Кроме того, абсолютное большинство женщин не готовы выходить замуж за безработного.

Супруг в идеале должен зарабатывать от 80 до 110 тысяч рублей — так считают 44% женщин. По мнению 36%, мужчина обязан получать в районе 110–140 тысяч рублей, — выяснили аналитики.

У 11% российских женщин запросы ещё выше — 140–170 тысяч рублей в месяц, а каждая 11-я участница опроса (9%) хотела бы видеть рядом с собой человека, который зарабатывает свыше 200 тысяч, говорится в исследовании.

Мужчины в этом плане менее требовательны к своим жёнам. Большинству (51%) было бы достаточно, чтобы их партнёрши получали от 50 до 80 тысяч рублей. Порядка 30% респондентов назвали сумму в размере 80–110 тысяч рублей, а 13% — от 110 до 140 тысяч рублей. Тех, кто считает, что женщина в РФ должна зарабатывать свыше 200 тысяч, оказалось 6%.

В опросе также спрашивали про отношение к тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет работать. Абсолютное большинство женщин (90%) не готовы строить семью с безработным, в то время как 65% мужчин не против таких жён.

Исследование проводилось в феврале по репрезентативной выборке среди пяти тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов страны.

Ранее россияне рассказали, сколько хотят получать при подработке. Более трети россиян (36%) хотят получать дополнительно 50 тысяч рублей, ещё 31% хотели бы зарабатывать от такой занятости более 50 тысяч. Приработок до 15 тысяч рублей устроил бы лишь 9% россиян, при этом подрабатывать помимо основной деятельности готовы 73% опрошенных.