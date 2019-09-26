https://static.news.ru/photo/42d94fc8-e0e1-11e9-8538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка провёл исследование, которое показало, что в среднем россияне хотели бы дожить до 87 лет.

Реальная средняя продолжительность жизни в России при этом меньше на 14 лет. Проект «Здравоохранение» направлен, в частности на то, чтобы увеличить к 2030 году этот показатель до 80 лет, пишут « Известия ».

Дольше всех хотят жить опрошенные москвичи — их в среднем устраивает жить 92,3 года, после них идут жители Севастополя и омичи — 92,1 года и 87 лет желательной продолжительности жизни. В столице 49% респондентов рассказали, что прикладывают усилия, чтобы стать долгожителями, занимаясь спортом. А 87% астраханцев делают ставку на правильное питание.

Росстат при этом прогнозирует, что для рождённых в 1980–81 годах средняя продолжительность жизни составит около 67 лет, а для нынешних годовалых детей — почти 73 года.

Как писал News.ru ранее, продолжительность жизни россиян за последние 20 лет выросла почти на восемь лет. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. По словам чиновника, за это же время материнская смертность уменьшилась почти в пять раз, а младенческая — в 3,6 раза.