Россияне назвали возраст для наилучшего трудоустройства

По мнению россиян, проще всего трудоустроиться мужчинам в возрасте 30–32 лет и женщинам в возрасте 32–35 лет. Такие данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob приводит РБК. По мнению респондентов, наибольшие проблемы с трудоустройством испытывают пожилые соискатели.

В ходе исследования участников попросили оценить сложность поиска по десятибалльной шкале. В результате респонденты в возрасте 30–35 лет оценили трудности с поиском работы в 5,7 балла. Молодежь от 18 до 20 лет оценила сложность поиска в 7,3 балла, к 30 годам балл постепенно снижался.

Сложнее всего найти работу гражданам в зрелом возрасте. Респонденты 54–56 лет оценили сложность в 8,6 балла, а люди после 60 — в 8,2 балла. При этом наиболее сложным периодом для поиска работы мужчины назвали 54–56 лет (8,6 балла), а женщины — 54–59 лет (8,5 балла).

По сравнению с 2021 годом средняя оценка сложности выросла с 6,5 до 7,3 балла. Рост сложности наблюдается во всех возрастных группах. Не изменилась оценка лишь в категории 39–44, она осталась на уровне 6,6 балла.

Ранее юрист Антон Крючков рассказал, что работодатель может ввести неполную рабочую неделю при смене условий труда. Это можно делать, чтобы сохранить рабочие места, и необходимо учитывать мнение профсоюза.