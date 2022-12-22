Россияне назвали три главных события 2022 года Россияне назвали главным событием года специальную военную операцию

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Россияне выбрали три главных события уходящего года. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, на первое место попала специальная военная операция на Украине, которую выбрали 62% опрошенных. На втором месте — победа над коронавирусом (9%), столько же набрала частичная мобилизация (9%).

Еще 6% респондентов выбрали вхождение новых субъектов в состав России.

Специальная военная операция чаще звучит в ответах россиян 35-59 лет (67-69%), жителей обеих столиц (76%) и городов-миллионников (71%), а также граждан с высшим образованием (73%), — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Молодые люди в возрасте 18-24 отмечали важность победы над коронавирусом.

Согласно другому опросу ВЦИОМа, более 55% россиян не следили за ходом чемпионата мира по футболу в Катаре. По данным центра, 13% граждан РФ вообще не знали о его проведении. В социологическом исследовании участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее глава ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что в настоящее время в России космополитизм широко проявляется среди граждан в возрасте 18–24 лет. Он назвал это проблемой, но отметил, что у подростков 14–17 лет подобные взгляды распространены уже гораздо меньше. Федоров также предсказал рост патриотизма у молодежи.