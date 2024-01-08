Россияне назвали свои самые безрассудные поступки в 2023 году SuperJob: россияне в 2023 году стали чаще совершать безрассудные поступки

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Россияне оглянулись назад, в 2023 год, и удивились своим безрассудным поступкам, за которые стали чаще себя ругать, показал опрос SuperJob. Согласно данным исследования, которые приводит РИА Новости, в основном люди жалеют о спонтанных покупках, любовных романах и ремонтах.

Только 28% россиян в 2023 году (в 2022 году — 47%) не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 8%. 4% опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения. Еще 4% — ремонт, — показали результаты опроса.

Жители страны не понимают, что сподвигло их в прошлом году отправиться в путешествие (3%), а еще сменить имидж, — например, из-за новой стрижки, тату (2%). Также 2% россиян жалеют, что слишком сильно доверяли людям, еще 2% не могут простить себе ссоры. Кроме того, еще 2% опрошенных пожалели о переезде.

Помимо того, безрассудным в прошлом году для 2% граждан РФ стало безответственное отношение к собственному здоровью и приобретение вредных привычек. Столько же россиян сожалеет о нарушениях за рулем и экстремальном спорте. А еще 2% — о новых кредитах.

Мужчины чаще ругали себя за избыточный шоппинг или экстрим, а еще не могли понять, что заставило их начать ремонт или стройку. Женщины же чаще жалели о новой стрижке или поездках, при этом избегать безрассудных поступков у них получалось лучше: 31% против 26%.

Также россияне корят себя за отказ от отпусков, потерю денег, разводы, игры на биржах. Кроме того, некоторые признались, что им, возможно, не стоило заводить домашнее животное.

Ранее опрос показал, что менее трети россиян могут каждый месяц откладывать деньги с зарплаты. Среди тех, кто может себе позволить копить, половина откладывает не больше 5 тысяч рублей, при том не каждый месяц.