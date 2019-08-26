https://static.news.ru/photo/95948292-c8b2-11e9-90bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Жители России рассказали, фильмы каких жанров они любят смотреть больше всего.

Самым частым выбором для очередного просмотра стали комедии и военные фильмы (80% и 70% соответственно).

Не менее интересны нашим соотечественникам фильмы-сказки и мультфильмы (63%), историческое кино (74%), детективы (64%), а также приключенческие фильмы (66%) и драмы (60%). Реже предпочитают смотреть мелодрамы (48%) и боевики (38%), — говорится в исследовании ВЦИОМ а.

Меньше всего россиян интересуют триллеры (28%) и эротические фильмы (13%).

При этом 70% респондентов до сих пор предпочитают смотреть кино по телевизору. Однако социологи отмечают тренд перехода части населения на онлайн-просмотр: 18–24-летние (71%), 25–34-летние (67%) и 35–44-летние (53%). Телевизор же больше нравится 45–59-летним гражданам (83%) и людям в возрасте от 60 лет и старше (91%), которые не часто выходят в Интернет.

Ранее News.ru писал, что идея летнего цифрового детокса в теории близка жителям России, однако на практике свыше трёх четвертей предпочитают в тёплое время года сидеть в соцсетях, а почти половина смотрят в Интернете видео, кино, сериалы или слушают музыку.