Россияне назвали сумму для комфортной пенсии Anderida Financial Group: россияне хотели бы скопить к пенсии 5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежемесячные траты на пенсии почти половина россиян оценивает в 40-50 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group. Отмечается, что только каждый девятый россиянин регулярно откладывает средства на старость, большинство граждан хотели бы накопить к моменту выхода на пенсию порядка пяти миллионов рублей.

Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни. Около 10% опрошенных считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно. Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку от детей и внуков, — сказано в исследовании.

Каждый второй из опрошенных считает, что к старости желательно накопить сумму в 4-5 млн рублей. Еще 30% думают, что средств должно быть больше. Оставшиеся респонденты предполагают, что в качестве подушки безопасности им хватит 2-4 млн рублей.

Опрос показал, что регулярно откладывать на старость получается только у небольшого количества россиян — примерно у 11%. Чаще всего люди откладывают не более 10% от заработной платы, это сумма до 15 тысяч рублей.

В среднем на пенсии примерно половина россиян собирается тратить 40-50 тысяч рублей в месяц. Еще 30% считают, что им нужно до 70 тысяч рублей, 10% опрошенных назвали большие суммы.

Подавляющее большинство жителей страны для накоплений на пенсионный возраст используют обычные банковские вклады. Еще 10% предпочитают вложиться в покупку недвижимости ради инвестиций, и только малая часть интересуется акциями.

Исследование проводилось среди совершеннолетних россиян, в опросе участвовали полторы тысячи респондентов, которые живут в крупных городах страны.

Ранее стало известно, что уже в июне в России пройдет индексация пенсий. В правительстве отметили, что повышение выплат на 10% позволит улучшить состояние 35 миллионов пенсионеров.