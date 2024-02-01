Россияне назвали страну, в которой живут самые красивые девушки ВЦИОМ: 81% жителей РФ считает, что самые красивые девушки живут в России

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Большинство жителей РФ — 81% — считает, что самые красивые девушки живут в России, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом 11% респондентов заявили, что самыми привлекательными считают жительниц Украины.

Согласно январским данным ВЦИОМ, за последние 11 лет мы лишь укрепились во мнении, что самые красивые девушки живут в России (81%, 2013 г. — 76%), — говорится в сообщении.

По данным исследования, 5% опрошенных считают, что самые красивые представительницы прекрасного пола живут в Белоруссии, а 3% выразили мнение, что — по всему миру. В то же время каждый 10-й участник опроса затруднился ответить.

Как удалось выяснить социологам, более половины россиян (55%) равнодушно относятся к конкурсам красоты. В то же время 29% нравятся подобные состязания, 15% высказались негативно. Среди причин, по которым девушки участвуют в конкурсах красоты, в частности, были названы желание сделать карьеру, попасть в мир шоу-бизнеса (47%), заработать деньги (29%), повысить самооценку (26%), удовлетворить амбиции (24%), найти богатого мужа (22%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что за прошедший год две трети россиян (64%) начали гордиться своей страной больше. Согласно данным опроса, чаще всего об этом чувстве заявляют жители РФ старше 60 лет. При этом 16% граждан признают, что не начали гордиться Россией больше. В целом РФ гордятся 92% россиян.