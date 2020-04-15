Россияне назвали сроки окончания режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/e8f1d994-7f19-11ea-8153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне считают, что режим самоизоляции закончится позже мая. Такого мнения придерживаются 96% опрошенных. Об этом заявили специалисты сервиса OneTwoTrip

83,2% человек заявили, что придерживаются всех необходимых правил, установленных Всемирной организацией здравоохранения. 88,4% респондентов находятся в городе, только 11,6% человек уехали на дачи.

Россияне считают, что смогут уехать в отпуск осенью этого года. Так считают 74,1% человек. Четверть опрошенных предполагает, что поездки за границу станут доступны летом, передаёт RT.

NEWS.ru писал, мировой туризм сможет возобновиться не раньше осени текущего года. Такого мнения придерживается эксперт Эоган Корри.

В настоящий момент в мире зарегистрировано 2 млн случаев заражения коронавирусом, более 126 тысяч умерли, более 493 тысяч выздоровели.

В России диагностировано 24490 случаев коронавирусной инфекции (3388 за последние сутки), 1986 выздоровели. Умерли 198 человек. В Москве 14776 (1774 за последние сутки) заболевших, 1205 выздоровели, 106 умерли.