Россияне рассказали, как справляются со стрессом «Ромир»: россияне борются со стрессом с помощью прогулок и вкусной еды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около 40% россиян признались, что испытывают стресс, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир». В качестве мер противодействия этому состоянию они назвали прогулки, время с близкими и вкусную еду.

Так, 44% респондента рассказали, что прибегают к первому способу, чтобы справиться со стрессом. Вторая мера оказалась предпочтительной для 37% опрошенных, гастрономический путь противодействия избрал 31%. Еще одной возможностью достичь спокойствия внутри себя назвали время с животными (28%).

В то же время 23% участников опроса рассказали, что рассматривают в качестве метода минимизации стресса правильное питание и прием витаминов и биологически активных добавок. К употреблению алкоголя в этих целях прибегают лишь 17% респондентов.

Исследование проводилось на базе единой панели данных «Ромира» с только верифицированными респондентами. В выборку попали 1200 человек, она является репрезентативной для населения российских городов с численностью более 10 тысяч человек.

Ранее сомнолог Елена Царева заявила, что ночные пробуждения для похода в туалет могут говорить о наличии стресса и бессонницы, а также свидетельствовать о ряде заболеваний сердечно-сосудистой системы. Специалист добавила, что вставать ночью ради туалета после достижения семилетнего возраста считается ненормальным.