Россияне назвали сферу IT самой перспективной для карьеры

https://static.news.ru/photo/075717c2-af86-11ea-97fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сфера информационных технологий (IT) является самой перспективной для развития карьеры. Так считают 49% россиян. Успешной видят медицину 37% респондентов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт сервиса «Работа.ру». Отмечается, что также, по мнению россиян, возможность построить успешную карьеру есть у тех, кто выбирает для работы сферы искусственного интеллекта и робототехники. За каждую из них отдали голоса по 29% респондентов. Ещё 27% опрошенных видят перспективы в строительстве.

Энергетику и добывающую промышленность, сферу предпринимательства и финансов, отрасль образования и сферу нанотехнологий, сферы промышленности и сельского хозяйства отметили в качестве перспективных от 21 до 24% респондентов.

Опрос среди 2,1 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов страны был проведён в июне 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после пандемии, когда Россия выйдет из режима ограничений, рынок труда изменится. На нём сохранится тренд на удалённую работу, заданный во время самоизоляции, считает руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова. По её словам, в ряде отраслей — прежде всего в торговле и логистике — вырос спрос на курьеров, водителей, сортировщиков, упаковщиков, складских работников.