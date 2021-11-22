Россияне назвали самые полезные для общества профессии. В их числе назвали работу врачей, учителей и спасателей, о пользе военных заявили лишь 11% опрошенных. Сами россияне также считают свою профессию полезной для общества, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведённого сервисом «Работа.ру».

О том, что наибольшую пользу обществу приносят врачи, заявили 58% респондентов. 40% опрошенных заявили о пользе учителей, а 28% — спасателей. 24% выделили пользу для общества пожарных, 18% считают полезной профессию учёного.

Также в рамках опроса был задан вопрос, приносит ли пользу обществу профессия самих респондентов. Положительно на него ответил 81% россиян, причём 90% опрошенных назвали этот аспект крайне важным для них. 45% респондентов рассказали, что им даже приходилось менять профессию, чтобы приносить больше пользы.

В рамках исследования в ноябре были опрошены более пяти тысяч россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Ранее сообщалось, что около 36% россиян удалось в этом году сменить место работы на новое, 12% жителей страны освоили новую профессию. Основной причиной смены работы 76% респондентов назвали низкую зарплату. Для 27% респондентов ключевым фактором стало отсутствие возможностей карьерного роста, 22% перешли на другую должность по причине потери интереса к обязанностям. Ещё для 13% опрошенных смена работы стала вынужденной мерой из-за отсутствия возможностей для получения образования.