Россияне назвали самые неудачные подарки на Новый год Россияне назвали одежду и сувениры самыми неудачными подарками на Новый год

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Одежда и сувениры возглавили топ худших подарков на Новый год, передает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob, в котором приняло участие около 1600 человек. За эти варианты проголосовали 7% и 6% опрошенных соответственно.

О том, что какой-либо предмет одежды был худшим новогодним подарком в их жизни, рассказали 7% россиян. Еще 6% сообщили, что самый неудачный подарок для них — это сувениры: новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки, брелоки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что белье и тапочки в качестве подарка больше не нравятся мужчинам, а новогодние сувениры, косметика и кухонные принадлежности — женщинам.

5% респондентов высказались против сладостей, косметических средств или парфюмерии в качестве презентов. В категории «другое», набравшей 8%, оказались весы, бенгальские огни, наборы инструментов, коньки, цветы и купоны.

Среди респондентов каждый 34% никогда не получали плохого подарка. Еще каждый 18% отметили, что отсутствие подарка и есть худший подарок.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила, какие новогодние подарки оскорбят мужа и жену. По ее словам, не каждой женщине понравится получить кастрюлю или швабру на Новый год, а некоторые мужчины обижаются на набор отверток.