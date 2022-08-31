Россияне назвали самую дружественную страну ВЦИОМ: россияне назвали Китай самой дружественной страной

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Си Цзиньпин

По мнению россиян, самой дружественной для РФ страной является Китай, сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса. Именно с КНР у России сложились наиболее прочные отношения, считают 55% респондентов.

Второе и третье места в числе дружественных РФ стран заняли Белоруссия (49%) и Индия (22%). В число хороших партнеров россияне также включили Турцию (17%), Казахстан (13%), Сербию (11%) и Иран (10%).

Рейтинг недружественных России государств возглавили США. Наиболее напряженными отношения с этой страной считают 76% респондентов. За США следуют Украина (43%) и Великобритания (39%). Наряду с ними названы Германия (32%), Польша (28%), Франция (21%) и страны Балтии (11-14%).

Опрос проводился 13 августа, в нем приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность составляет не более 2,5%.

Ранее в МИД России рассказали, что товарооборот между РФ и Китаем растет колоссальными темпами. В ведомстве отметили, что за 20 лет Москва и Пекин выстроили комплексную систему двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах.