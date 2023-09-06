Россияне назвали самую частую причину опозданий на работу Россияне назвали проблемы с транспортом самой частой причиной опозданий

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Наиболее частой причиной опозданий на работу россияне назвали проблемы с общественным транспортом — об этом заявили 15% респондентов, принявших участие в опросе KP.RU, который был проведен в социальных сетях издания. Столько же участников исследования признались, что не успевают вовремя прийти, так как долго собираются перед выходом.

Еще 11% утверждают, что опаздывают из-за пробок на дорогах. При этом большинство респондентов (39%) всегда приходят вовремя. Реже всего причины опозданий связаны с отсутствием четкого графика на работе (2%), помощью старушкам, которые не могут сами перейти дорогу, (3%) и домашними делами (6%). Часть опрошенных (9%) отметили, что задерживаются, потому что не могут вовремя проснуться. Всего в опросе приняли участие 4,1 тысячи человек.

При этом психотерапевты склоняются к мнению, что привычка опаздывать связана не с характером человека. Для этого даже придумали специальный термин «слепота во времени», подразумевающий, что некоторые люди просто не могут точно определить, когда им надо выйти и сколько потратить на сборы. Психологи отмечают, что иногда опаздывать полезно даже тем, кто привык жить по четкому расписанию. По мнению некоторых специалистов, это добавляет разнообразия.

Психолог Людмила Швайбович ранее посоветовала планировать все заранее, учитывая время, на которое человек обычно задерживается, чтобы перестать опаздывать. По ее словам, надо продумать образ, проверить, чтобы все необходимые вещи были под рукой, и рассчитать необходимое время, чтобы выйти.