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Общество

Россияне назвали размер желаемой пенсии

07:28, 19 апреля 2022
Россияне назвали размер желаемой пенсии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Размер «достойной пенсии», как считает среднестатистический россиянин, должен составлять 45,3 тыс. рублей. Это на 5% выше запросов россиян в ноябре 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Агентство отмечает, что самые высокие ожидания имеют россияне, чей доход превышает 80 тыс. рублей (желаемая пенсия — 49,4 тыс. рублей), а самые низкие озвучили респонденты с доходом, не превышающим 30 тыс. рублей (38,1 тыс. рублей).

Запросы отличаются и в зависимости от места жительства. Наиболее высокие ожидания от пенсии у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, самые низкие — у жителей Воронежа и Ижевска.

По сравнению с ноябрём 2021 года больше всего ожидания выросли в Челябинске (на 12%), Самаре и Кирове (по 9%).

Ранее стало известно, что в ближайшее время будет объявлено о внеплановой индексации пенсий, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и других социальных выплат. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин. Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет, добавил он.

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