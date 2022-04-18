Россияне назвали размер желаемой пенсии

Размер «достойной пенсии», как считает среднестатистический россиянин, должен составлять 45,3 тыс. рублей. Это на 5% выше запросов россиян в ноябре 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Агентство отмечает , что самые высокие ожидания имеют россияне, чей доход превышает 80 тыс. рублей (желаемая пенсия — 49,4 тыс. рублей), а самые низкие озвучили респонденты с доходом, не превышающим 30 тыс. рублей (38,1 тыс. рублей).

Запросы отличаются и в зависимости от места жительства. Наиболее высокие ожидания от пенсии у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, самые низкие — у жителей Воронежа и Ижевска.

По сравнению с ноябрём 2021 года больше всего ожидания выросли в Челябинске (на 12%), Самаре и Кирове (по 9%).

Ранее стало известно, что в ближайшее время будет объявлено о внеплановой индексации пенсий, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и других социальных выплат. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин. Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет, добавил он.