Россияне назвали Пугачёву, Ротару и Матвиенко настоящими женщинами

https://static.news.ru/photo/1d5d87f8-7cf5-11eb-ab1c-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Специалисты ВЦИОМа накануне 8 Марта провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство россиян ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать, а лучшими представительницами прекрасного пола называют певиц Аллу Пугачёву и Софию Ротару и политика Валентину Матвиенко.

Больше всего россияне ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать (27%), чаще об этом сообщали сами женщины (31%). На втором месте стоят красота и привлекательность (20%), эти качества ценят больше мужчины (29%). Интеллект, ум и образованность завершают топ-3 самых ценных качеств представительниц прекрасного пола (19%), — сообщили во ВЦИОМе.

Бытовые обязанности между полами распределили поровну большая часть опрошенных. То, что выбор продуктов и приготовление еды — общее дело партнёров, считают 65% респондентов, менее трети полагают, что это — женская прерогатива, чаще это люди старшего возраста.

61% россиян придерживаются мнения, что уборка и наведение порядка в доме — это тоже обязанность как мужчин, так и женщин. При этом мелкий ремонт и устранение неисправностей считают мужской обязанностью 78% опрошенных.

Настоящей женщиной в глазах россиян является Алла Пугачёва (6%). Также могут претендовать на это звание София Ротару (3%) и Валентина Матвиенко (3%), — отметили аналитики.

Кроме того, опрошенные женщины назвали и самые желанные подарки к 8 Марта. Ими стали цветы (33%), путёвка (31%) и деньги/подарочный сертификат (26%).

Как писал NEWS.ru, председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату всем сотрудницам в качестве подарка на 8 Марта. Причём это касается работодателя любой формы собственности. Сурайкин подчеркнул, что при одобрении инициативы Россия станет первой в мире страной, где в международный праздник женщины получат от государства подобные меры соцподдержки. Политик уверен, что подобную меру можно проработать и в отношении мужчин к 23 Февраля.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские мужчины в преддверии Всемирного женского дня очень недовольны из-за «кусачих» цен на букеты цветов. Она пояснила, что российские цветоводы находятся в неравных условиях с иностранными. Дело в том, что какое-то время НДС для отечественных цветоводов составлял 10%, но потом его увеличили до 20%. А вот для иностранных поставщиков в России действуют льготные условия.