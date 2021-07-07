Россияне назвали приемлемую стоимость свадебной церемонии

Большинство россиян считают приемлемым потратить на свадьбу не более 200 тысяч рублей. При этом для 7% сограждан нормальной представляется сумма свыше 500 тысяч рублей. Результаты исследования банка «Открытие» и Росгосстрах Банка публикует РИА Новости.

Среди опрошенных готовы потратить на свадьбу до 50 тысяч рублей 10% респондентов, от 50 до 100 тысяч — 20%, от 100 до 200 — 17%.

При этом 9% россиян считают возможными расходы до 300 тысяч рублей, 6% — от 300 до 400 тысяч, 4% — от 400 до 500 тысяч и 7% — от 500 и более тысяч рублей.

Ещё 7% заявили, что у них в принципе нет денег на свадьбу.

При этом для 26% граждан нормальным считается взять свадебный кредит. Остальные убеждены, что если нет денег, церемонию следует сделать скромнее или отложить до лучших времён.

64% респондентов нейтрально относятся к факту, когда свадьбу молодым оплачивают родители. 17% оценивают этот факт исключительно положительно и убеждены, что такая помощь позволит провести церемонию на высшем уровне. 18% граждан считают, что молодожёны должны оплачивать свадьбу самостоятельно, даже если для этого придётся залезть в долги.

Ранее стало известно, что за последние несколько лет резко выросло число россиян, которые неодобрительно относятся к введённым в 2014 году контрсанкциям в отношении части импортного продовольствия. Однако в целом большинство граждан РФ всё равно их поддерживают.