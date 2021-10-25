Россияне назвали преимущества цифрового паспорта

Значительная часть граждан РФ готова начать пользоваться цифровым паспортом. Среди основных преимуществ электронного документа люди называют удобство, отсутствие риска потери и положительное влияние на экологию. Результаты исследования банка «Открытие» приводит РИА Новости.

Опрос проводился в открытой форме и респонденты могли дать несколько вариантов ответов. Чаще всего граждане отмечали удобство и современность цифрового паспорта, отсутствие риска потери (по 34%). Также упоминалась польза для экологии (25%), поскольку для производства документа не требуется использование бумаги. Кроме того, люди хотели бы попробовать что-то новое — и этим новым как раз может быть электронный паспорт (16%).

Среди минусов цифрового документа респонденты называли возможность сбоев в системе учёта (51%), уверенность в большей безопасности бумажного паспорта (36%), нежелание менять имеющийся документ на новый (21%), отсутствие доверия к электронным технологиям (14%).

При этом 25% россиян готовы на равных пользоваться как бумажным, так и электронным документом, а 28% хотели бы получить его при первой же возможности. Больше всего интереса к цифровому удостоверению личности проявляют жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (39%), меньше всего — в Сибири (23%) и в Московском регионе (25%).

Москвичи и жители Подмосковья также в большинстве своём считают бумажный паспорт надёжнее (54%). Реже всего подобную оценку давали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (29%).

Аналоги бумажных паспортов — смарт-карты — появятся в России до конца 2021 года. При этом отмены бумажных паспортов не произойдёт: граждане смогут выбирать наиболее приемлемый для себя вариант.

Ранее правительство России утвердило правила, согласно которым в 2022 году мессенджеры должны регистрировать пользователей только по паспортным данным.