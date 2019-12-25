Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

44% считают важнейшим событием 2019 года последствия изменений в пенсионной системе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра»

Еще 38% опрошенных важнейшим событием назвали лесные пожары в Сибири, 30%  — наводнение в Иркутской области, 29%  — открытие железнодорожной части Крымского моста и 24% опрошенных россиян — события, связанные с российским военным присутствием в Сирии.

Исследование проводилось с 12 по 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке в 50 субъектах РФ. Респондентам предоставлялись варианты ответа, выбрать можно было несколько.  

С 2019 года в России повысили пенсионный возраст: до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Раньше планка была на пять лет ниже

Ранее NEWS.ru писал, что пенсионная реформа не даёт России тех выгод, на которые можно было рассчитывать ещё в прошлом году при её принятии. Её вклад в рост экономики составит всего 0,2–0,4 процентного пункта, следует из расчётов «БКС Премьер». В итоге ситуация с трудовыми ресурсами страны по-прежнему вызывает тревогу у экономистов и аналитиков. Численность рабочей силы в России продолжает снижаться, несмотря на пенсионную реформу, эффектом которой должна была стать противоположная ситуация.

  

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