https://static.news.ru/photo/7eb8e1a4-27b6-11ea-bc3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

44% считают важнейшим событием 2019 года последствия изменений в пенсионной системе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра»

Еще 38% опрошенных важнейшим событием назвали лесные пожары в Сибири, 30% — наводнение в Иркутской области, 29% — открытие железнодорожной части Крымского моста и 24% опрошенных россиян — события, связанные с российским военным присутствием в Сирии.

Исследование проводилось с 12 по 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке в 50 субъектах РФ. Респондентам предоставлялись варианты ответа, выбрать можно было несколько.