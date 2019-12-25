44% считают важнейшим событием 2019 года последствия изменений в пенсионной системе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра»
Еще 38% опрошенных важнейшим событием назвали лесные пожары в Сибири, 30% — наводнение в Иркутской области, 29% —
Исследование проводилось с 12 по 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке в 50 субъектах РФ. Респондентам предоставлялись варианты ответа, выбрать можно было несколько.
С 2019 года в России повысили пенсионный возраст: до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Раньше планка была на пять лет ниже
Ранее NEWS.ru писал, что пенсионная реформа не даёт России тех выгод, на которые можно было рассчитывать ещё в прошлом году при её принятии. Её вклад в рост экономики составит всего 0,2–0,4 процентного пункта, следует из расчётов «БКС Премьер». В итоге ситуация с трудовыми ресурсами страны по-прежнему вызывает тревогу у экономистов и аналитиков. Численность рабочей силы в России
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен