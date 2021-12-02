Россияне назвали необходимый для счастья размер зарплаты

Размер зарплаты, которая может сделать россиян счастливыми, в среднем составляет 178 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса. По сравнению с началом текущего года этот показатель вырос на 12 тысяч рублей.

Согласно данным исследования сервиса SuperJob, самые высокие зарплаты, необходимые для счастья, назвали жители Москвы, Владивостока и Ростова-на-Дону — 228, 204 и 298 тысяч рублей соответственно. Наименьшими оказались запросы у жителей Астрахани, Рязани и Оренбурга. Им достаточно для счастья месячного заработка в 141 тысячу, 140 тысяч и 138 тысяч рублей соответственно.

Разница в запросах между мужчинами и женщинами составила порядка 50 тысяч рублей. Первых способна сделать счастливыми зарплата в 203 тысяч рублей, вторым достаточно месячного дохода в 155 тысяч рублей.

Опрос проводился с 1 по 29 ноября во всех округах России. В общем исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек и 19,5 тысячи — из городов с населением свыше 500 тысяч человек. При этом в Москве и Санкт-Петербурге были опрошены по одной тысяче жителей.

В начале 2021 года средний размер зарплаты, необходимый россиянам для счастья, составлял 166 тысяч рублей, в мае этот показатель увеличился до 173 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству провести в 2022 году индексацию зарплат некоторым категориям бюджетников. Изыскать возможности для выделения дополнительных средств на эти цели кабмин должен до 15 июня 2022 года.