Россияне назвали необходимый для нормальной жизни доход НИУ ВШЭ: россияне назвали доход в 70 тысяч рублей достаточным для жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дохода в размере 70 тысяч рублей на человека достаточно для нормальной жизни, это показал проведенный среди россиян опрос НИУ ВШЭ, результаты которого приводит РБК. В исследовании, которое проводилось в начале 2024 года, приняли участие более шести тысяч человек.

По итогам опроса эксперты пришли к выводу, что россиянам в среднем необходимо 70,4 тысячи рублей. Эта сумма оказалась на 0,6% ниже, чем минувшей осенью, однако на 11% выше, чем летом 2023 года. Это, как заметили аналитики, значительно выше официальных темпов роста инфляции — по итогам 2023 года этот показатель зафиксировали на уровне 7,42%.

Ранее также публиковались результаты опроса, которые показали недовольство россиян разрывом уровня жизни и доходов в стране. Только 4% респондентов не видят социального неравенства. О том, что неравенство стало наибольшим в истории страны именно после 2015 года, заявили 37% респондентов. Еще 33% участников опроса заявили, что хуже было только в Российской империи XVIII—XIX веков.

Другое исследование показало снижение интереса у россиян к долгосрочному планированию. Только 10% жителей страны строят планы на 10 лет вперед. В то же время каждый второй предпочитает ограничиваться планированием на год, месяц и даже неделю.