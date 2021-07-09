Россияне назвали места для идеального отпуска

Пляжных отдых на отечественных и зарубежных курортах считают идеальным вариантом отпуска 66% россиян. При этом позволить себе подобную поездку могут лишь около трети граждан. Данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir приводит РИА Новости.

Пляжный отдых на отечественном курорте считают идеальным вариантом отпуска 33,6% опрошенных россиян. Ещё 26,6% также считают идеальным отдых на курорте, но зарубежном. При этом позволить себе подобное в 2021 году могут лишь 29,8% и 4,7% респондентов соответственно.

Для 13,6% участников исследования идеальным отпуском представляется экскурсионная поездка по России. 11,5% намерены таковую совершить.

Зарубежный эксклюзивный туризм выбирают 6,7% респондентов, хотя позволить его себе могут только 0,6%.

14% россиян мечтают провести отпуск дома или на даче. Однако отдыхать подобным образом — по желанию или вынужденно — в 2021 году предполагают 40,4% сограждан.

Ранее россияне рассказали, сколько денег им надо для хорошего отпуска.