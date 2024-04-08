Россияне назвали любимых героев мультфильмов Кот Матроскин и Винни Пух стали любимыми героями мультфильмов у россиян

Фото: Culture_RF/Twitter.com/Global Look Press

Кадр из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»

Самыми любимыми героями мультфильмов у российских зрителей стали Кот Матроскин из «Простоквашино», Домовенок Кузя и Винни Пух из советского цикла картин по одноименной сказке Алана Милна, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование одного из онлайн-кинотеатров. Абсолютным лидером среди всех возрастных категорий россиян оказался мультфильм «Ну, погоди!». В число любимых также вошли «Маша и Медведь», «Шрек», «Жил-был пес» и «Простоквашино».

Абсолютным лидером среди всех возрастных категорий стал мультфильм «Ну, погоди!». Также в топ самых любимых мультфильмов россиян вошли мультфильмы «Простоквашино», «Жил-был пес», «Шрек» и «Маша и Медведь». А любимыми мультгероями россияне чаще всего называли Кота Матроскина, Винни Пуха, Домовенка Кузю, Зайца и Волка из «Ну, погоди!», — сказано в материалах исследования.

Согласно опросу, 93% россиян любят смотреть мультфильмы. 33% опрошенных граждан заявили, что включают их несколько раз в неделю. Самой популярной категорией мультфильмов среди российских зрителей оказались советские картины.

Более половины опрошенных граждан высказались против ремейков старых советских мультфильмов. По их мнению, качество и смысл таких работ становится ниже. Доля тех, кто негативно относится к переосмыслению советских мультфильмов, растет от молодого поколения к более зрелому.

Ранее сообщалось, что фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более 3 млрд рублей. Самые большие кассовые сборы зафиксированы во время первого уик-энда. В день премьеры фильм заработал 211 млн рублей, а во второй уик-энд — 300 млн рублей.