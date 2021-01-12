Россияне назвали лучшие города для карьеры

https://static.news.ru/photo/c6b38e38-5563-11eb-8f47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва и Санкт-Петербург, по мнению россиян, являются лучшими в стране городами, в которых можно построить карьеру. Столицу считают таковой 59% россиян, а Северную столицу — 32%.

Третьим в опросе среди 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех субъектов РФ стал Краснодар. Столице Кубани отдали предпочтение 27% респондентов. В топ-5 также попали Сочи (24%) и Екатеринбург (23%), сообщает РБК.

От 11 до 18% опрошенных также часто называли Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Самару. Эти города оказались в первой десятке рейтинга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне назвали города, в которых молодёжь чаще готова работать в такси. Каждый четырнадцатый респондент в возрасте от 18 до 25 лет готов подрабатывать таксистом. Причём хотят попробовать себя в роли водителя каждый пятый опрошенный из Уфы и Екатеринбурга, каждый седьмой из Новосибирска и каждый восьмой из Нижнего Новгорода.