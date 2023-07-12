Россияне назвали критерии идеального отечественного автомобиля Россияне назвали идеальной отечественной машиной черный седан за 1 млн рублей

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Россияне считают идеальным отечественным автомобилем черный седан с бензиновым двигателем стоимостью один миллион рублей. Также гражданам нравятся синий цвет и цвет «баклажан». Таковы данные исследования сервиса «СберАвто», их приводит РИА Новости.

Выбирая идеальный тип кузова для российского авто, 23% опрошенных проголосовали за седан. На втором месте — кроссовер, который предпочитают 21% респондентов. По 19% выбрали внедорожник и универсал, 12% назвали хэтчбек, 6% — купе, — говорится в исследовании.

При этом 49% респондентов предпочитают бензиновый тип двигателя. Вторым по популярности стал гибрид — его выбирают 24% участников опроса, на третьем месте электродвигатель — за него голосуют 14% россиян. Также 13% убеждены, что лучший двигатель для автомобиля, произведенного в РФ — дизельный.

Многие опрошенные отметили, что цвет авто большого значения не имеет, однако для реалий нашей страны больше всего подходят темные тона — черный (30%), синий (10%) и «баклажан» (7%). Кроме того, 18% не против серебристого цвета, 16% выбрали белый. Красный автомобиль набрал 5% сторонников, 4% предпочли хаки, 3% — бежевый, 2% — желтый.

Большинство опрошенных — 32% — готовы купить продукт российского автопрома за 1 млн рублей. 26% россиян согласны заплатить до 2 млн рублей, а еще 23% не готовы отдать больше 500 тысяч рублей. 8% считают нормальной стоимость от 500 тысяч до 1 млн рублей, 6% готовы потратить на российскую машину от 2 до 3 млн, 2% — от 3 до 4 млн, 3% — более 4 млн рублей.

Ранее в Минпромторге рассказали, что в 2024 году АвтоВАЗ планирует представить новый автомобиль Lada Iskra. В линейке производителя он займет нишу между Granta и Vesta. Расширить модельный ряд планирует также завод «Москвич».