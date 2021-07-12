Россияне назвали города с самыми неудобными схемами движения транспорта

Более четверти россиян (26%) раскритиковали работу общественного транспорта. По их мнению, самые неудобные схемы маршрутов в Екатеринбурге, Иваново, Кемерово, Красноярске и Омске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Наиболее позитивно схемы движения транспорта участники опроса оценили в Белгороде, Липецке, Нижнем Новгороде, Самаре и Ульяновске. Тем не менее более половины опрошенных (60%) заявили, что существующие маршруты общественного транспорта нуждаются в модернизации.

Что касается состояния остановок, то 60% респондентов оценили его как хорошее или скорее хорошее. Остальные 40% дали остановкам в их городах негативную оценку.

Опрос проводился с 27 августа по 10 сентября 2021 года в 101 городе во всех регионах России. В нём приняли участие 2540 человек.

В ОНФ призвали разработать программу, предусматривающую участие граждан в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», и активнее учитывать мнение россиян при обновлении маршрутов общественного транспорта.

Ранее эксперты компании «Росгосстрах» назвали самый опасный вид общественного транспорта, пассажиры которого чаще всего погибают в ДТП. Как оказалось, таковым являются микроавтобусы. Авторы исследования добавили, что самые тяжёлые последствия бывают у аварий на загородных маршрутах.