Россияне назвали главную проблему жизни на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/973afdfc-9b60-11ea-bfaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Большинство опрошенных граждан РФ считает, что за месяц самоизоляции они столкнулись с главной сложностью ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По их словам, тяжелее всего переживать недостаток живого общения.

В опросе приняли участие 1047 человек старше 18 лет. Все они живут в городах с населением свыше 100 тысяч. На нехватку личных контактов сетовали 56% респондентов, из них каждых третий восполняет её с помощью гаджетов, ещё 26% уверены, что никакой Интернет не может заменить очную встречу, говорится на сайте Роскачества.

Основными источниками информации россияне назвали сетевые ресурсы (78%), а также ТВ и соцсети (60% и 59% соответственно).

Недовольство ограничительными условиями, негативно сказавшимися на качестве жизни, высказали 69% опрошенных. Сложнее всего переживать такие изменения оказалось москвичам — в столице на негативные тенденции пожаловались 77% респондентов.

Исследователи отметили, что большинство российских семей во время самоизоляции живут достаточно дружно. У 44% респондентов не возникало сложностей в отношениях, ещё 23% признались, что сложности были, но их удалось преодолеть.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации предложили прописать в действующем законодательстве понятие режима самоизоляции, условия и порядок его введения, а также полномочия регионов в этот период.