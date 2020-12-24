Россияне назвали главные критерии при выборе работодателя

https://static.news.ru/photo/2d79cd1e-45c2-11eb-ae8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросили около тысячи россиян старше 18 лет и выяснили, что при выборе работы большинство из них руководствуется размером зарплаты и своевременным выполнением компанией своих обязательств.

Первое место при выборе компании-работодателя в 2020 году занимает полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств перед сотрудником. В сравнении с прошлым годом значимость этого критерия повысилась с 4,66 до 4,76 балла. На втором месте — хорошая заработная плата (4,62 балла), на третьем — соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,56 балла), — сообщили во ВЦИОМе.

Также при трудоустройстве соискатели обращают внимание на возможность применить свои профессиональные знания и благоприятный психологический климат в коллективе. Немаловажное значение при выборе работы имеет также уверенность в том, что не произойдёт изменений в худшую сторону.

Более трети респондентов (34%) хотели бы работать в «Газпроме», 19% — в РЖД, 17% — в «Роснефти».

Как писал NEWS.ru, во время удалённой работы практически каждая пятая российская компания столкнулась с увольнениями топ-менеджеров из-за возросшей нагрузки. Больше всего пострадал малый и средний бизнес. В России было проведено исследование, в котором участвовали более 110 компаний из 15 сфер. Выяснилось, что основной причиной увольнений среди руководителей стал напряжённый рабочий график. 63% опрошенных заявили об увеличении продолжительности рабочего дня, 50% — о перегрузках из-за двукратного роста количества онлайн-совещаний, а 46% — о работе в выходные дни.