Россияне назвали главные качества идеального работодателя

https://static.news.ru/photo/0fe30a70-7e1e-11ea-b055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты аналитического центра НАФИ провели опрос среди граждан РФ и выяснили, какие характеристики россияне считают основными для определения идеального работодателя.

Оказалось, что 89% респондентов проголосовали за достойный уровень зарплаты. Кроме того, более половины опрошенных назвали определяющей характеристикой идеального работодателя карьерный рост и социальный пакет — 55% и 56% соответственно.

Для 50% граждан большое значение имеют хорошие отношения в коллективе и стабильность компании. Стоит отметить, что женщины и мужчины по-разному оценивают характеристики работодателя. Представительницы прекрасного пола чаще заботятся о социальном пакете и наличии дружелюбного коллектива. Мужчин больше волнует размер компании, — приводит ТАСС сообщение аналитиков.

Возможность карьерного роста назвали в числе приоритетов 73% молодых людей (до 24 лет). С увеличением возраста снижается доля проголосовавших за эту характеристику.

Ранее NEWS.ru писал, что около 30% российских компаний заставили своих сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск в связи с пандемией коронавируса несмотря на то, что это запрещено законом. 16% работодателей начали увольнять персонал, ещё более 20% компаний сократили зарплаты, оставив неизменным количество рабочих часов.