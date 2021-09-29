Россияне назвали главную причину своего стресса

Одной из самых главных причин возникновения стрессов у россиян являются деньги. Беспокойство из-за финансовых вопросов испытывают 76% российских мужчин и 80% женщин. Данные исследования Райффайзенбанка приводит РИА Новости.

Деньги — одна из главных причин стресса для опрошенных россиян. Так, 76% мужчин и 80% женщин сказали, что испытывают беспокойство из-за финансовых вопросов постоянно или время от времени, — сообщают авторы исследования.

Не испытывают никакого беспокойства по отношению к деньгам 3% респондентов женского пола и 6% мужского. Прочие сообщили, что стресс из-за денег испытывают, но случается это крайне редко.

При этом выяснилось, что мужчины чаще, чем женщины, переживают из-за мыслей о просроченных платежах по потребительскому кредиту или ипотеке. Для 85% опрошенных мужчин это главный тревожный фактор, связанный с деньгами.

Среди женщин аналогичный уровень беспокойства имеют 78% участниц опроса.

Ранее детский психолог рассказала о том, что в случае, когда родители пытаются давать ребёнку деньги за хорошие оценки в школе, у таких детей пропадает мотивация учиться ради знаний и остаётся лишь материальный интерес. При этом шантажировать деньгами нельзя, так как в будущем это чревато психологическими проблемами.