Россияне назвали главную причину разводов

Чаще всего жители России разводятся из-за бедности. Эту причину назвали 33% респондентов, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Далее идут взаимное непонимание (15%), неверность одного из супругов (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%). Более половины опрошенных (57%) высказали точку зрения, что разводы происходят из-за конкретных, отдельно взятых случаев.

27% уверены, что подавать на развод надо, когда семья уже фактически распалась, 9% полагают, что брак нужно сохранить любой ценой, а 5% думают, что разводиться можно при любом случае — хуже от этого не будет.

Отмечается, что в 1990 году в качестве причины развода невозможность прокормить семью называли 8% граждан, в 2013 — 21%, в 2015 — 25%.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru психолог Юлия Зюганова назвала ряд психических расстройств, которые могут возникнуть у ребёнка при неправильных взаимоотношениях с родственниками. Мы поговорили о Платоне Шепелеве, сыне телеведущего Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, обсудили возможные решения проблемы гиперопеки в российских семьях и узнали, что может помочь ребёнку избежать проблем с психикой, а родителям — развода.