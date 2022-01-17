Россияне назвали главное условие при выборе работы

Главным условием при выборе работы стала стабильность компании, отметило большинство россиян (59%) в новом опросе «Работы.ру». При этом год назад финансовая стабильность работодателя волновала менее половины опрошенных (46%). Об этом сообщает РИА Новости.

59% опрошенных жителей России рассказали, что в этом году важнейшим фактором при выборе работы для них станет стабильность компании. При этом высокий уровень заработной платы на новой работе остаётся важным более чем для половины — его отметили 56% респондентов, — сказано в исследовании.

Эксперты отмечают, что причиной этого явления стала пандемия коронавируса. По их словам, рынок труда меняется и люди теперь обращают внимание не только на возможность заработать, но и на условия труда. Опрос также показал, что на комфортные условия труда обратят внимание 30% жителей России.

Ранее представители уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой заявили, что главными проблемами россиян в 2021 году стали защита прав в уголовном процессе и трудовые права. В пресс-службе омбудсмена рассказали, что за весь прошедший год было получено более 55 тысяч обращений.