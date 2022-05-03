Россияне назвали достаточный для счастья размер дохода Россиянам для счастья необходим ежемесячный доход в 190 тысяч рублей

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Среднестатистическому россиянину для счастья необходим доход в размере 190 тысяч рублей в месяц. По сравнению с ноябрём 2021 года эта сумма выросла на 5%, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Самые высокие запросы у москвичей — им для счастья необходим ежемесячный заработок в 230 тысяч рублей. Жителям Владивостока хватит 205 тысяч рублей, а Ростова-на-Дону — 200 тысяч рублей.

Наиболее скромные суммы назвали жители Ярославля, Кирова и Астрахани. Для того, чтобы быть счастливыми, им достаточно 158, 155 и 150 тысяч рублей в месяц соответственно.

Мужчинам для счастья нужно в среднем 216 тысяч рублей, женщинам — 166 тысяч. Респонденты в возрасте до 24 лет будут чувствовать себя счастливыми с доходом в 146 тысяч рублей в месяц, а самые высокие запросы у категории в возрасте от 35 до 44 лет — 214 тысяч рублей.

Опрос проводился с 1 по 29 апреля. В нём участвовали 20,5 тысячи россиян из 563 населённых пунктов.

Ранее российские студенты назвали желаемый размер зарплаты после окончания учёбы в вузе. Согласно результатам опроса, 44% из них надеются на ежемесячный заработок в размере от 50 до 70 тысяч рублей. Ещё 30% ожидают, что их зарплата составит не менее 40 тысяч рублей.