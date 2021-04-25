Россияне назвали доход, позволяющий жить достойно

https://static.news.ru/photo/a3244116-a648-11eb-ae77-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше трети россиян (38%) назвали месячный доход в 50–80 тысяч рублей достаточным для достойной жизни. Таковы результаты апрельского исследования банка «Открытие» среди тысячи россиян в возрасте 18–65 лет, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что менее 50 тысяч рублей в месяц устроит еще 11% россиян, 28% респондентов считают достойным доходом 80–120 тысяч на человека, а 15% — от 120 до 200 тысяч в месяц. Более 200 тысяч рублей ежемесячно хотели бы зарабатывать 9% опрошенных.

Сейчас не довольны своими низкими доходами три четверти россиян. О достойном доходе в настоящее время заявили только 11% опрошенных. Больше всего их оказалось в Москве и Московской области (15%), а меньше всего — на Дальнем Востоке (0%).

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России прогнозирует увеличение реальных доходов россиян в ближайшие три года. Об этом говорится в обновлённом прогнозе социально-экономического развития страны. Так, в 2021 году их рост составит 3%, в 2022 году — 2,4%, а в 2023 году — 2,5%. Как уточняется, восстановление реальных располагаемых денежных доходов россиян произойдёт за счёт прочих доходов.