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Телеведущая Ольга Скабеева не оценила шутку президента Украины Владимира Зеленского, которая, в свою очередь, была ответом на шутку российского лидера Владимира Путина.

Ранее, оценивая перспективы заключения транзитного контракта с Украиной, Путин процитировал детский стишок: «А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет». Зеленский не остался...