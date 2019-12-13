https://static.news.ru/photo/a7222a56-1d75-11ea-83bf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Самый большой ужас в россиянах вызывают мысли о возможности заболеть раком, ВИЧ или получить инсульт. Об этом стало известно из результатов опроса, проведённого специалистами портала «Здоровье. Mail.ru». Сведения были обнародованы в пятницу, 13 декабря.
Список самых пугающих россиян болезней возглавляет рак. Об ужасе перед онкологией рассказали 69% респондентов. На втором месте инсульт — 36%. Замыкает тройку «лидеров» ВИЧ — 30%.
Далее, исходя из результатов опроса, следуют болезни сердца и гепатит С.
Полученные в ходе исследования сведения в разговоре с журналистами прокомментировал руководитель проекта «Здоровье. Mail.ru» Евгений Паперный.
Высокая позиция инсульта и инфаркта понятна, ведь это самые распространённые причины смерти в нашей стране и перед глазами у людей много примеров их близких, скончавшихся в результате сердечно-сосудистых катастроф, — приводит ТАСС слова специалиста.
Положение ВИЧ Паперный объяснил тем, что в России общественные институты прикладывают недостаточно усилий по дестигматизации инфекции.
Как писал NEWS.ru, названы 10 доказавших свою эффективность обследований, которые врачи рекомендуют проходить во время общего скрининга на раковые новообразования. Чем раньше болезнь будет выявлена, тем больше шансов на полное излечение.