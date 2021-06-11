Россияне нашли лазейку, чтобы не платить штрафы в ГИБДД

https://static.news.ru/photo/6fb8293a-0c1d-11ea-a026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Чтобы не платить лишние штрафы за нарушения ПДД, некоторые российские водители после смерти родственников не торопятся перерегистрировать автомобиль на своё имя и ездят по документам умершего собственника. Об этом сообщается на сайте ГИБДД по Кировской области.

В ведомстве отметили , что подобный способ также позволяет уклонятся от уплаты налогов. Выявление подобных нарушений производится, в частности, с помощью средств фотовидеофиксации.

В Госавтоинспекции обращают внимание граждан на то, что после смерти собственника выносится запрет на эксплуатацию его автомобиля. Нарушение является причиной привлечения к административной ответственности, взиманию штрафа в размере 800 рублей и изъятию госномера и документов на автомобиль.

После смерти владельца наследники должны обратиться в ГИБДД и прекратить учёт автомобиля, а после зарегистрировать его в законном порядке.

Ранее стало известно, что разговоры водителей по телефону за рулём начнут отслеживать сотрудники ГИБДД при скрытом надзоре визуально.